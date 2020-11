Buchkritik: Lydia David und "Es ist, wie's ist"

Es war nicht damit zu rechnen, dass eine Frau mit einer Oboe masturbiert. In einer Kürzestgeschichte von Lydia Davis macht sie es. Jede Kurz- und Kürzestgeschichte muss zuschlagen. Oder treten. Oboe hin oder her – „Es ist, wie’s ist“ ist eine gute Gelegenheit, Lydia Davis (Foto oben) endlich kennenzulernen: „stiller Gigant in der amerikanischen Literatur“ (Los Angeles Times). Alle ihre „Collected Stories“ liegen ab jetzt im Grazer Droschl Verlag in der Übersetzung vor.