Buchkritik: Hilary Leichter über "Die Hauptsache"

Man wird sich trotzdem schwertun mit Lachen.

Die Amerikanerin Hilary Leichter (Foto oben) fragt in ihrem Debütroman: „Die Hauptsache“ – was ist das? Die Hauptsache im Leben ist sicher nicht, 23 Jobs zu haben und zu fast jedem Job einen passenden Freund (es sind 18).

Denn: Unsicheres Arbeiten führt zu einem unsicheren Privatleben.

Hilary Leichter schreibt nicht realistisch (denn Jobs auf Piratenschiffen sind heutzutage auch in New York eher selten). Es wird also absurd bei ihr, aber deutlich genug, um die Hoffnung auszudrücken, dass nach Corona die Wirtschaft flexibler wird und menschlicher.



Hilary Leichter:

„Die Hauptsache“

Übersetzt von

Gregor Runge.

Arche Verlag.

224 Seiten.

20,90 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern