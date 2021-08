Buchkritik: Emma Cline und "Daddy"

Bei ihren zehn gesammelten Kurzgeschichten, zum Teil zuerst im New Yorker und in der Paris Review veröffentlicht, ist das anders. Sie sind unberechenbarer. Lassen sich nicht so leicht einfangen. Nicht etikettieren. Man staunt: Was ist denn los? Das ist sehr gut so. Das Unausgesprochene in „Daddy“ ist laut genug – wenn man es hören will..

Es sind Versuche von Frauen, Grenzen zu überschreiten. Versuche von alt gewordenen Männern, nicht von ihrer Vergangenheit eingeholt zu werden.

Emma Clines Menschen leben, indem sie ständig vom äußeren Rand zurückweichen. Aber sie leben noch.

Emma Cline:

„Daddy“

Übersetzt von

Nikolaus Stingl.

Hanser Verlag.

256 Seiten.

22,95 Euro

KURIER-Wertung: ****