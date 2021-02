Buchkritik: Emil Bobis Befreiungsschlag "Abara Da Kabar"

Emil Bobi lässt den erfundenen Kollegen Baumhackl vermuten (und auf Recherche gehen): Die Sprache ist kaputt. Die Kommunikation klappt nicht – nicht in der Ehe, nicht in der Regierung. Immer heißt es: Du verstehst mich nicht. Der Mensch kann nichts dafür, das System krankt. Mensch eh gut, Sprache böse, denn sie löst Gewalt aus, Kriege, und gehört mit Gewalt bekämpft.

Prickelnde Sprachphilosophie. „Abara Da Kabar“ liest sich wie Bobis Befreiung, im Buch kann er sich strecken und alte Ketten sprengen. Mit Ur-Buchstaben, Schläfenlappen und einem weisen Straßenkehrer schafft er Interesse, und man hört nicht mehr auf nachzudenken: Wenn man mit jemandem redet, redet man eigentlich immer mit sich selbst. Denn was man sagt, kommt nie so an, wie es gesagt wurde.



Emil Bobi:

„Abara Da Kabar“

Pustet Verlag.

384 Seiten.

24 Euro

KURIER-Wertung: ****