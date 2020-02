Buchkritik: Elisabeth Reichart und "Mein Geliebter, der Wind"

„Mein Geliebter, der Wind“ ist schon Reicharts zweiter Gedichtband. (Buchpräsentation ist am 27. Februar 2020 in der Alten Schmiede in der Wiener Schönlaterngasse 9.) Er überrascht aus Neue, weil ihr Name fest mit Romanen – zuletzt, gut gegen Hass: „Frühstück bei Fortuna“ – verbunden ist. Und plötzlich wird Wasser über den Himmel gezogen, es knirscht die Morgenröte – und: Komm Wind / peitsch mich sonnenwärts. Aber es passt alles zusammen. Alles ist Liebe.

Elisabeth Reichert:

„Mein Geliebter,

der Wind“

Otto Müller

Verlag.

120 Seiten.

20 Euro.

KURIER-Wertung: ****