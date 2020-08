Buchkritik: Eliot Weinberger und "Neulich in Amerika"

Wenn sich Eliot Weinberger mit George W. Bush, mit dem Irakkrieg, den Republikanern und vor allem mit Trump beschäftigt, so macht er das nicht als politischer Kommentator. Er ist ein Sammler von Informationen, die er so anrichtet, dass man nun viel genauer sieht, was angerichtet wurde, „Neulich in Amerika“.

Corona ist eingearbeitet (bis Mai). Man darf sich mit dem Präsidenten freuen, dass einer seiner Golfplätze einen Preis gewann – was er stolz verkündete, als mit 3000 Toten täglich gerechnet wurde.

Es gibt Schriftsteller (wie Clemens J. Setz), die meinen, Weinberger verdiene den Nobelpreis. Jedenfalls gehört er gelesen. Immerzu.

Eliot

Weinberger:

„Neulich

in Amerika“

Übersetzt von

Beatrice Fassbender und Elke Schönfeld.

Berenberg Verlag.

160 Seiten.

16,50 Euro

KURIER-Wertung: ****