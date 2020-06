Buchkritik: Ein Panda im Hyde Park macht sich zum Affen

Es spielt auch sein elfjähriger Sohn Will mit. Will redet nicht und wird in der Schule gemobbt. Und eine Nachtklubtänzerin hat schöne Auftritte.

Ja, das ist eine Geschichte, die man brauchen kann. Sie ist traurig, man darf trotzdem schmunzeln. und sich freuen. Sie tut einfach gut.

Leider liefert der Roman einen Fehlstart. Man merkt überdeutlich: Das ist gar nicht das Leben. Das hat der James Gould-Bourn (Foto oben) bloß erfunden, um einen Filmvertrag zu bekommen.

Vorher besuchte der Engländer einen Kurs für „kreatives Schreiben“ und hat nicht aufgepasst ... er wirft mit Eigenschaftswörtern herum. Die Decke ist klamm, die Sonne strahlend, der Himmel bleiern, der Philodendron ist wenigstens: gesund!

Und dass sich eine Tapete unter dem Gewicht von Dannys Blick zu wellen beginnt, nein, das können Tapeten nicht. Der Autor lügt.

Aber er beruhigt sich. Konzentriert sich. Mit Verspätung geht sein Rezept auf. Das Buch kann berühren. Es wird einen Film geben.

Dannys Sohn Will redet nicht mehr, seit seine Mutter bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist.

Sein alleinerziehender Vater hat ihm lieber nicht verraten, dass er arbeitslos ist und deshalb Panda spielt.

Er tanzt. So schlecht tanzt er, dass ihm die Leute die paar Münzen aus seiner Mütze wegnehmen. Eine Tänzerin hilft ihm.

Will jemand wissen, warum sie dem Panda hilft? Nein? Aber gern doch!

Weil Danny dem Zauberer, der ebenfalls im Park ist, den Umhang gestohlen und ihn ihr gegeben hat, denn Danny dachte, der Zauberer, welcher der Ex-Freund der Tänzerin war, hätte ihr den Umhang am Ende der Beziehung weggenommen (hat er aber gar nicht, hahaha).