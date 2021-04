Buchkritik: Bernhard Aichners unbeschreibliche "Dunkelkammer"

Weiter, schnell weiter. Nicht nachdenken. Nur ja nicht nachdenken!

Wie das bei Millionärinnen, die seit 21 Jahren tot in ihrem Haus liegen, so ist, hatte sie in der Handtasche ein Babyfoto – von einem Baby, das vor 21 Jahren entführt worden war.

Und, du glaubst es nicht, das Leben ist ja so unglaublich, es ist ausgerechnet das Kind des Fotografen Bronski!

Bronski ist seit der Entführung ungut, verschlossen, – um nicht zu sagen: tot ist er. Aber jetzt wacht er auf, und mithilfe seiner Schwester, einer Privatdetektivin, und einer Kulturredakteurin beginnt er mit der Suche nach der Tochter. Vielleicht lebt sie noch. „Dunkelkammer“ ist spannend, keine Frage.

Der Osttiroler Bestsellerautor Bernhard Aichner arbeitete selbst als Pressefotograf, auch für den KURIER war er im Einsatz. Als Spezialist für Thriller beherrscht er den Ratatatazackzack-Stil großartig, schon die „Totenfrau“-Trilogie war ein Hetzen von Sarg zu Sarg.

Diesmal zeigt uns Aichner selbst die Grenze dieser Literatur. Zitat, Seite 179:

„Es war still im Schlafzimmer.

Nur das Klicken der Kamera war zu hören.

Unbeschreibliche Momente waren es.“

Unbeschreiblich?

Kann’s für einen Schriftsteller niemals geben. Er muss sich halt Zeit nehmen fürs Beschreiben.

Der zweite Band der Serie wird „Gegenlicht“ heißen und schon, zackzack, im Sommer erscheinen.



Bernhard

Aichner:

„Dunkelkammer“

btb.

352 Seiten.

17,50 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern