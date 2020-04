Buchkritik: Bergsveinn Birgisson und "Quell des Lebens"

Das alte Island, zum Teil „alt“ beschrieben. Bergsveinn Birgisson (Foto oben) setzt auch im neuen Roman (nach „Die Landschaft hat immer recht“) auf viel Atmosphäre. Ihr erliegt sein Held, ein Wissenschaftler, der die Umsiedlung in die Wege leiten soll; und sich verliebt, in Land und in eine stumme Frau.

Das war jene Zeit, als Aberglaube mit Wissenschaft zusammenstieß. Gerade in Island – bei Riesen und Sirenen – war der Zusammenstoß stark. Und wenn sich auch die Gelehrten durchsetzten: Heiliges Wasser, „Quell des Lebens“ (also die Natur), kann etwas bewirken. Im übrigen gilt: „Der Bruder der Liebe ist der Tod, beide haben einen gefälligen Ton, denselben Ton, sagen manche: diabolus in musica.“



Bergsveinn Birgisson:

„Quell des

Lebens“

Übersetzt von Eleonore

Gudmundsson.

Residenz Verlag.

304 Seiten.

24 Euro

KURIER-Wertung: ****