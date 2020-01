Buchkritik: Ann Petry und "Die Straße"

Lutie Johnson ist eine ledige Mutter, fleißig und/aber schwarz. Eine Wohnung findet sie in Harlem, 7th Avenue. Ihr achtjähriger Sohn soll es besser haben. Sie glaubt an den amerikanischen Traum (und scheitert bereits am Hausmeister).

Petry zeigte, warum es damals – damals? – dort so viele Kriminelle gab und so viele Tote; und warum so selten eine Familien heil blieb. Es ist trotzdem kein hoffnungsloser Roman. Er ist bloß sehr menschlich. Diese wunderbare Schriftstellerin, studierte Apothekerin, versuchte, sich in allen Figuren irgendwie daheim zu fühlen, selbst im miesen Kerl.

Ann Petry:

„The Street - Die Straße“

Übersetzt von Uda Strätling.

Nachwort von Tayari Jones.

Verlag Nagel & Kimche.

450 Seiten.

24,90 Euro.

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern