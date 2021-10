Buchkritik: Alex Schulman und "Die Überlebenden"

In welchem Land (es sind insgesamt 31 Länder), in welcher Runde „Die Überlebenden“ auftauchen – Alex Schulmans Debüt bleibt in den Knochen sitzen wie ein Schrei des Entsetzens ... und ist doch zunächst nur das Treffen der Brüder, um die Urne ihrer toten Mutter zu holen. Ihre Kindheitsgeschichte ist die Geschichte von drei Buben, die dem Leben mit alkoholkranken Eltern entkommen wollen. Es hatte einen geheimnisvollen Unfall gegeben (= der Stein), und erst auf dem Sofa eines Psychiaters wird man genug erfahren, damit der effektvolle Schluss nicht vergessen wird.

Alex

Schulman: „Die

Überlebenden“

Übersetzt von

Hanna Granz.

dtv.

502 Seiten.

22,95 Euro

KURIER-Wertung: ****