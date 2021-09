Birgit Mosser beendet Wiener Familiensaga: "Die Stunde der Wölfe"

„Die Stunde der Wölfe“ ist der dritte und letzte Teil der Familiensaga von Birgit Mosser – bekannt durch ORF-Dokumentationen: Verwandlungen ab 1938. Kein Nazi, Nazi, kein Nazi. „Verbieten, verhaften, verprügeln – alles lassen wir mit uns machen. Ihr Alten seid’s viel zu lasch“, sagt ein Sohn zum Vater. Beide sitzen im Gefängnis.

Wie in den vorangegangenen zwei Romanen ist man mittendrin: in den Köpfen der Obernosterer, Webern, Holzer und Belohlavek; im Chaos; in der österreichischen Geschichte.



Birgit Mosser:

„Die Stunde

der Wölfe“

Amalthea Verlag.

320 Seiten.

25 Euro

KURIER-Wertung: ****