Bernardine Evaristo: Jeder Satz eine Note, zusammen spielt die Musik

Toni Morrison beeinflusste sie sehr. Und jenen Satz der 2019 in New York verstorbenen Literatur-Nobelpreisträgerin hat die Londonerin Bernardine Evaristo jetzt beherzigt:

„Wenn es ein Buch gibt, das Sie lesen möchten, das aber noch nicht geschrieben wurde, dann müssen Sie es selbst schreiben.“

So entstand „Mädchen, Frau etc.“ Laut Evaristo gibt es keine schwarzen britischen Frauen in der Literatur, und jetzt gibt es viele: Junge sowie eine 90-jährige Frau, deren Lebensgeschichte einen tiefen Blick erlaubt. Frauen aus allen Schichten, eine übergibt an die nächste, ein Stafettenlauf und Musik.

Ein zwölfstimmiger Chor vielleicht. Oder eine Symphonie. Bernardine Evaristo ist nicht allein der Inhalt wichtig, sondern auch die Form. Es ist immer nur ein einziger Punkt gesetzt. Dann, wenn eine Geschichte fertig erzählt ist. Vorher steht jeder Satz allein in einem Absatz.