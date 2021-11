Antonius Diogenes hält "Wolkenkuckucksland" von Anthony Doerr zusammen

Ein Buch, in dem man für längere Zeit verschwinden kann wie unter einer Tuchent.

Dem Geschichtenerzähler genügt es diesmal nicht, wie in „Alles Licht, das wir nicht sehen“ (Pulitzer-Preis 2015), die Gefühle der Leser nach Belieben einzuschalten.

Mit „Wolkenkuckucksland“ wagte er ein komplizierteres Spiel. Wohlgemerkt -land, nicht -heim. Denn das Wolkenkuckucksheim wäre bloß eine negative Spinnerei, und solches lag Doerr fern.

Es sind drei große Haufen Puzzleteile. Jeder allein besteht aus liebevoll gezeichneter Details und ist einfach zum Zusammensetzen.

Die Herausforderung für Anthony Doerr war es, die entstandenen Bilder eins werden zu lassen; und wahrscheinlich ist es auch für ungeduldige Leser ziemlich herausfordernd.

Die einen Teile zeigen einen Jungen mit Rucksack, heute in den USA. Im Rucksack sind Kochtöpfe, Nägel, Sprengstoff – verbunden mit dem Schaltkreis eines Handys. Läutet es vier Mal, geht der Rucksack in die Luft. Der Junge will die Natur schützen. Er will nicht, dass die Graueulen im Wald durch Reihenhäuser vertrieben werden.

Ist dieses Puzzlebild fertig, wird jemand mit dem Rucksack weglaufen, damit niemand in Gefahr gerät.

Es läutet vier Mal.