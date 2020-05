"Brokeback Mountain" als Oper in Madrid

Von der Kurzgeschichte zum Oscar-Film und nun zur Oper: " Brokeback Mountain", das Liebesdrama zweier homosexueller Cowboys in den USA, kommt in Madrid als Oper auf die Bühne. Die Idee für die Premiere am Dienstag im Teatro Real, hatte der US-Komponist Charles Wuorinen bereits vor mehreren Jahren. Von den Plänen des 75-jährigen Musikers erfuhr Opernintendant Gerard Mortier aus der Zeitung.

Der Belgier, der damals einen Vertrag bei der New Yorker Oper in der Tasche hatte, war von dem Vorhaben sogleich angetan. Das Projekt drohte aber zu scheitern, weil Mortier auf seinen Posten in New York wegen drastischer Etatkürzungen verzichtete. Der frühere Intendant der Salzburger Festspiele ließ von der Idee jedoch nicht ab. Er nahm sie mit nach Madrid, wo er als künstlerischer Leiter des Teatro Real verpflichtet wurde.