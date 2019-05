Britische Rockfestivals: Sex, Masern und Rock'n'Roll

Auf Rockfestivals konnte man sich ja schon immer allerlei einfangen - vom Kater bis zu Unangenehmerem. Heuer jedoch kommt noch etwas dazu: Die britischen Gesundheitsbehörden haben Festivalgeher laut NME vor der Ansteckungsgefahr mit Masern gewarnt. Hintergrund ist der Rückgang der Durchimpfungsrate und das dadurch weltweit vermehrte Auftreten der Krankheit.

Eine der Haupt-Zielgruppen von Rockfestivals - 15 bis 25 Jahre - fällt noch dazu in eine Generation, die schon einmal eine virulente Phase der Impfskepsis miterlebt hat: 1998 fielen die Impfraten in Großbritannien wegen einer inzwischen diskreditierten Studie, die Impfungen mit Autismus in Verbindung brachte.

Die britischen Gesundheitsbehörden raten nun den jungen Erwachsenen, rechtzeitig vor der Festivalsaison noch an Impfung bzw. Impfauffrischungen zu denken.