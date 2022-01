Brigitta Falkner erhält Ernst-Jandl-Preis für Lyrik 2021

Er ist mit 15.000 Euro dotiert und wird am 18. Juni im Rahmen der Ernst-Jandl-Lyriktage in Neuberg an der Mürz überreicht: Der Ernst-Jandl-Preis für Lyrik.

Heuer geht er an die 1959 in Wien geborene Dichterin, Zeichnerin und Fotografin Brigitta Falkner, "eine unermüdliche Forscherin, deren Sprache ihr (und uns) als wendiger Lotse vorauseilt", so die Jury.