Brennender Stuntman auf Pink Floyds "Wish You Were Here": Ronnie Rondell gestorben

Es ist eines der eindrücklichsten Plattencover der Popgeschichte: Auf Pink Floyds "Wish You Were Here" (1975) schütteln zwei Männer im Anzug einander die Hände, einer davon brennt. Der Stuntman, der dafür fotografiert wurde, hieß Ronnie Rondell - und ist nun laut New York Times im Alter von 88 Jahren gestorben.