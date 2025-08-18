Brennender Stuntman auf Pink Floyds "Wish You Were Here": Ronnie Rondell gestorben
Er wirkte in zahlreichen Filmen mit und wurde 88 Jahre.
Es ist eines der eindrücklichsten Plattencover der Popgeschichte: Auf Pink Floyds "Wish You Were Here" (1975) schütteln zwei Männer im Anzug einander die Hände, einer davon brennt. Der Stuntman, der dafür fotografiert wurde, hieß Ronnie Rondell - und ist nun laut New York Times im Alter von 88 Jahren gestorben.
Rondell war demnach auch für Filme wie „Twister“, "Lethal Weapon" und „Matrix Reloaded“ tätig. Er starb in einem Seniorenheim in Osage Beach, Missouri.
Kommentare