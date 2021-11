Brasilien trägt Trauer: Zahlreiche Angehörige, Freunde und Fans haben in Brasilien von der bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückten Sängerin Marília Mendonça Abschied genommen. Tausende Menschen zogen am Samstag in einer Sporthalle in der Stadt Goiânia am Sarg der Musikerin vorbei, wie im brasilianischen Fernsehen zu sehen war. Viele Menschen weinten und umarmten einander. Die Regierung des Bundesstaates Goiás rechnete mit bis zu 100.000 Trauergästen.