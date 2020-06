Brasilianischer Filmemacher Coutinho ermordet

Der brasilianische Filmemacher Eduardo Coutinho (80) ist ermordet worden. Die Polizei nahm seinen Sohn (41) als Hauptverdächtigen fest. Er soll nach bisherigen Ermittlungen zunächst seinen Vater erstochen und dann seine Mutter (62) mit Messerstichen schwer verletzt haben. Anschließend habe er versucht, sich mit dem Messer selbst das Leben zu nehmen, teilte die Polizei nach der Tat am Sonntag mit.

Gegen den Sohn wird wegen Mordes und versuchten Mordes ermittelt. Staatspräsidentin Dilma Rousseff reagierte am Montag betroffen. " Brasilien und das Kino haben gestern ihren größten Dokumentarfilmer verloren", schrieb sie in ihrem Twitter-Account. Die Tragödie des Todes habe sie mit Traurigkeit erfüllt. Coutinho sollte noch am Montagabend (Ortszeit) in Rio de Janeiro beigesetzt werden. "Es gibt keinen in Brasilien, der seinen Platz einnehmen könnte. Es bleibt eine Leere. Er war ein Meister", sagte Fernando Meirelles, Regisseur des bekannten Films "Cidade de Deus" (City of God/2002).