Bowie-Album "Toy" erscheint doch noch - nach zwanzig Jahren

Ursprünglich hätte das Album bereits kurz nach seiner Entstehung veröffentlicht worden sollen. Bowies Plattenlabel Virgin soll jedoch dem BBC-Bericht zufolge nicht voll überzeugt davon gewesen sein. Der gebürtige Brite Bowie (bürgerlich David Robert Jones) starb am 10. Jänner 2016 - nur zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag - in seiner Wahlheimat New York an Krebs. Er gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts.