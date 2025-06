"Borda" von Lia Rodrigues: Wenn Kleidung zum Ballast wird

Begleittöne entstehen durch Bewegungen und Materialien. Fast wie in Zeitlupe führt Rodrigues in ihr Stück, das die Gesichter lange Zeit verhüllt lässt. Die Körper sind von weißen bis beige-grauen Stoffmassen umgeben, die scheinbar grenzenlos neue Skulpturen entstehen lassen. Das in den Tanzproduktionen der Wiener Festwochen 2025 oft vertretene Genre der „Lebenden Bilder“ erfährt hier mit einer meditativen, dennoch effektvollen Choreografie eine fantasievolle Umsetzung.