Bonnie „Prince“ Billy feiert den Tod, um die Lebenslust zu stärken

Diese 14 neuen Songs hat der als Will Oldham geborene 51-Jährige mit dem Ex-Zwan-Gitarristen Matt Sweeney aufgenommen. Dass der Tod dabei so präsent ist, sagt er, liege an seinem Alter. „Da kommt man in eine Phase, in der man mehr als zehn Finger braucht, um all die Freunde und Familienangehörigen zu zählen, die schon gegangen sind. Und Musik, die für mich so wunderbar mystisch ist, ist eine passende Methode, zu erforschen, was bei etwas wunderbar Mystischem wie dem Tod passiert und wie uns das beeinflusst.“