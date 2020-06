Daniel Craig offenbar in Altaussee angekommen

Per Hubschrauber soll James Bond-Darsteller Daniel Craig Sonntagnachmittag im obersteirischen Altaussee angekommen sein. Ernst Kammerer, Chef des Tourismusverbandes Ausseerland, sagte, dass er gegen 14.00 Uhr in der " Seevilla" eingetroffen sei. Begleitet wurde der Mime von Schneefall und stürmischer Witterung. Gedreht worden sei am Sonntag noch nicht.

Craig soll in Salzburg gelandet und mit dem Helikopter in die Steiermark geflogen worden sein. Kammerer glaube nicht, dass von Craig bis morgen, Montag, viel zu sehen sein wird: "Der wird bei dem Wind schon wissen, wie er sich unauffällig unter die Leute mischen kann, wenn er die Seevilla verlassen möchte," meinte der Touristiker am Sonntag zur APA.