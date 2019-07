Bon Jovi in Wien: Hitfeuerwerk und Stimmprobleme

Und sie geben dem Publikum nach wie vor genau das, was es will: „Lay Your Hands On Me“, „It’s My Life“, „Bad Medicine“ und all die anderen Rock-Hymnen mit den unvergesslichen Melodien, die Bon Jovi 2018 in die „Rock & Roll Hall Of Fame“ gebracht haben.

Dazwischen gibt es in Wien ein paar Songs vom jüngsten Album „This House Is Not For Sale“, „Runaway“ vom Debüt und Obskureres aus den Jahren ab 2000. Ein weiterer Höhepunkt ist „Wanted Dead Or Alive“, das von der LED-Wand mit Bildern von einem Sonnenuntergang perfekt in Szene gesetzt wird.