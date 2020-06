Bollywoodstar Rajesh Khanna gestorben

Der Bollywoodstar Rajesh Khanna ist tot. Der Schauspieler galt als "der erste Superstar" der indischen Filmindustrie in Bombay. Khanna sei am Mittwoch im Alter von 69 Jahren nach langer Krankheit in seinem Haus verstorben, nachdem er diese Woche erst aus dem Krankenhaus entlassen worden war, berichtet die Press Trust of India (PTI). Der Schauspieler wurde vornehmlich von Frauen für seine Rolle des "Indian Lover" geliebt. "Kaka", so der von den Fans verliehene Spitzname, entstammte nicht einer Schauspieldynastie wie die meisten großen Namen in Bollywood.

Der 1942 in Amritsar geborene Khanna debütierte 1966 in "Aakhri Khat" (Der letzte Buchstabe) und wurde drei Jahre später mit dem großen Erfolg des Films "Aaradhna" einer breiteren Schicht bekannt. In den 1970ern feierte er Erfolge mit "Kati Patang" (Die zerbrochene Drachen), "Anand" (Frieden) und " Amar Prem" (Ewige Liebe). Insgesamt spielte Khanna in über 150 Hindi-Filme mit.