Böse Bilder, die jucken und zwicken

Bei Arbus wurde die Illusionslosigkeit dann noch prononcierter: Schönheitsköniginnen, Tanzpaare oder Mittelstandsfamilien blicken derart eisig aus ihren Bildern, als wären sie vom Highway des amerikanischen Traums geradewegs in einer Sackgasse gelandet. In Arbus’ Hauptwerk „Box of 10 Photographs“ steht ein riesiger Mann gebückt in einem viel zu niedrigen Wohnzimmer; an anderer Stelle der Sequenz ist in einem ganz ähnlichen Raum ein Christbaum zu sehen, dem die Spitze abgesägt wurde: Die normierten Ideale sind zu eng, sie jucken und zwicken in diesen Bildern überall. Einzig bei Goldin kommt so etwas wie Empathie zum Vorschein: Ihre Fotos von Drag Queens und Paaren im Bett sind zwar auch demaskierend, vermitteln aber den Eindruck, dass an den Rändern auch Solidarität und Wärme möglich ist.