Böhmischer Klang und ein Plädoyer für den Frieden im Musikverein

Bei der Achten in G-Dur op. 88 fand Bychkov die ideale Balance zwischen Bodenständigkeit und Pracht. Das ist Dvorak im Originalklang. Beklemmend: Viktor Ullmanns „Cornet“ mit Thomas Quasthoff als Sprecher. Bychkovs Interpretation geriet zum glühenden Plädoyer für den 1944 von den Nazis in Auschwitz ermordeten Komponisten. Leuchtende Ergänzungen zwei Klavierkonzerte: Sergej Rachmaninows erstes in fis-Moll mit der brillanten Yuja Wang und das für zwei Klaviere von Bohuslav Martinů mit den virtuosen Solistinnen Katja und Marielle Labèque.

Veritable Lichtblicke beim „Nachklang“, als Streicher der „Tschechen“ mit Bartók und Dvorak ihr Können demonstrierten. Ein Ensemble ließ aufhorchen: das Trio Bohémo komplettierte mit seiner packenden Interpretation von Dvoraks „Dumky“-Trio, Werken von Martinu, Josef Suk und des Ukrainers Alexey Shor den starken Auftakt dieses Festivals.