Ein Tritt in die Klischeefalle und eine denkwürdige Produktion

Der Autor und Regisseur Peter Lund stellt im Musical „Mitten im Gesicht“ ( Theater der Jugend im Theater im Zentrum, bis 21. 6.) die Frage: Sollen sich Jugendliche dem Schönheitschirurgen ausliefern? Mit einem tollen Ensemble (Lucia Miorin, Shirina Granmayeh, Jakob Pinter, Fabian Grimmeisen, Susanne Altschul) und den poppigen Rhythmen von Gerald Schuller handelt er die Probleme der jungen Generation ab, die unter dem Diktat von Tiktok und anderen Kanälen ihr Aussehen ständig optimieren will. Lund garniert das beklemmende Thema mit Klima-Protesten. Dabei lässt er kein Klischee aus. Ärgerlich, dass der Plot dazu tendiert, Frauen darauf zu reduzieren, dass sie alles nur unternehmen, um einen Auserwählten zu beeindrucken.

Der weiße Wal

Einen im besten Wortsinn behäbigen Kampf gegen zu viele Kilos führt Maria Sendlhofer mit ihrem Team im Kosmos Theater in „14000 Kilo. Ein Abnehmkampf frei nach Moby Dick“. Wie Frachtsäcke werden übergewichtige Menschen auf die Bühne gekarrt. Dass sie mit Kapitän Ahab auf Walfang waren, erschließt sich nur mühsam. Ihr Kampf gegen das eigene Körperfett ist so aussichtslos wie die Jagd nach einem weißen Wal, der am Ende der Sieger bleibt.