Bob Marleys Enkel Joseph "Jo Mersa" Marley mit 31 gestorben

Joseph "Jo Mersa" Marley, Enkel von Reggae-Legende Bob Marley und selbst ein angesehener Musiker, ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Ein Sprecher des in Jamaika geborenen K├╝nstlers best├Ątigte seinen Tod dem Musikmagazin "Rolling Stone", nannte aber keine Todesursache. Nach Informationen des Senders WZPP Radio aus Miami, wo Marley einen Gro├čteil seines Lebens verbrachte, wurde er am Dienstag tot in einem Auto gefunden, nachdem er einen Asthmaanfall erlitten hatte.

Jamaikas Premierminister Andrew Holness schrieb im Onlinedienst Twitter, er sei "zutiefst traurig" ├╝ber die Todesnachricht und sprach Marleys Eltern Stephen und Kerry Marley sein Beileid aus. Marleys Tod sei ein "gro├čer Verlust f├╝r die Musik" und die neue Generation des Reggae.