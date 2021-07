Offizielles Musikvideo zu Bob Dylans "Like A Rolling Stone"

Meinen Körper könnt ihr haben, aber bitte stoppt die Party nicht, singt Lady Gaga in ihrem im soeben veröffentlichten Song "Do What U Want". Aber das Herz und den Verstand will der Popstar um nichts auf dieser Welt hergeben. So in etwa kann man den Inhalt des neuen Songs mit R. Kelly zusammenfassen. Das Cover-Artwork erledigt dann den Rest und pendelt sich in etwa dort ein, wo derzeit auch Miley Cyrus unterwegs ist: auf pornografischem Niveau.