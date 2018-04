Bob Dylan live: Verständliche Lyrik, einnehmende Atmosphäre

Denn die Szenerie mit ein paar gelblichen Scheinwerfern und einem rötlich-braunen Vorhang soll Club-Atmosphäre suggerieren. Und wie es in den 60er in Clubs so war, geht es auch hier nicht um Perfektion, sondern um die Freude am Spielen. Immer wieder improvisieren Dylan und seine Band ein wenig. Auch zwischen den Songs spielen sie weiter, so als würde sich jeder für jeden Song wieder neu einspielen.

Der Meister steht oder sitzt derweil hinter dem Klavier und kommt nur ein paar Mal zum Mikrofon in der Mitte. Er sagt kein einziges Wort, kein „Hello“ und kein „Thank You“. Auch egal. Denn Musik spricht für sich, wird mit Fortdauer der Show immer packender. „Tangled Up In Blue“ ist ein erster Höhepunkt. Und der satte Blues von „Early Roman Kings“ ist hier grandios. Bei „Autumn Leaves“ zeigt Dylan dann, dass er doch auch noch richtige Melodien singen kann, und klingt in der Folge bei „Long And Wasted Years“ herzzerreißend traurig.

„Blowing In The Wind“ mit einer Geige interpretiert reißt dann in der Zugabe die Zuschauer von den Sesseln. Die, die dann ganz vorne stehen, sehen jetzt, wie Dylan sich bei seinem Publikum bedankt: Er strahlt und das Finale genau so genießt wie sein Publikum.

INFO

Bob Dylan tritt am Montag in der Wiener Stadthalle auf. Für die Show gibt es noch Restkarten. Beginn ist pünktlich um 19.30 Uhr, es gibt kein Vorprogramm.