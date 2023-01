„Blickwechsel“: ServusTV mit neuem Magazin am Donnerstag

Mit „Blickwechsel“ startet ServusTV am Donnerstag (21.15) ein neues Info-Format. Präsentiert wird es von Katrin Prähauser, die schon sonntags mit „Links. Rechts. Mitte“ für diverse politische Perspektiven sorgen soll. Gezeigt werden in neuen halbstündigen Sendung Hintergründe und exklusive Recherchen zu den aktuell wichtigsten Themen, heißt in einer Aussendung. Im Fokus stehen Aspekte, die, so ServusTV, bislang wenig oder gar nicht berücksichtigt wurden. Vertieft wird das mit einem Studiogast; OGM liefert stets eine Umfrage.