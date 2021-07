Blaue und Rote Mauritius in Berlin

Blau und Rot in ungekannter Eintracht: Das Berliner Museum für Kommunikation will nun erstmals die in aller Welt verwahrten seltenen Briefmarken Rote und Blaue Mauritius gemeinsam in einer umfassenden Ausstellung unter dem Titel "Das Treffen der Königinnen in Berlin" präsentieren. Die Postwertzeichen gehören zu den wertvollsten ihrer Art. Die weltweit einzigartige Schau zeige rund drei Viertel der heute noch existierenden 27 Mauritius-Marken, teilte das Museum mit, das selbst im Besitz einer Blauen und einer Roten Mauritius ist. Berlin ist vom 2. bis 25. September die einzige Station der Ausstellung.