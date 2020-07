Blaine überstand eine Million Volt

Die Aktion wurde auch heftig kritisiert - wie jedes von Blaines Projekten. Der New Yorker hatte sich 2003 bei seiner bisher am meisten attackierten Aktion 44 Tage lang ohne Essen über dem Themse-Ufer in London in einer gläsernen Zelle aufhängen lassen. Er musste anschließend wegen Unterernährung ins Krankenhaus. 1999 ließ sich Blaine für sieben Tage in Manhattan lebendig begraben, ein Jahr später hielt er es mehr als 60 Stunden lang eingefroren in einem Eisblock aus.