Bilder aus der Werft: Schweißen und Schwitzen

Die Fotografien, die in dieser Zeit entstanden, bestechen durch ihre klare Komposition, die exakte Ausführung und den genauen Blick auf Details, doch sie sind nicht „originell“ in dem Sinn, dass sie bislang ungesehene Dinge zeigen: Die Geschichten der Industrie und der Fotografie verliefen praktisch von Beginn an parallel, es ist fast unmöglich, dem Kanon noch Neues hinzuzufügen. Gruzei weiß das zweifellos, manche ihrer Bilder wirken wie kleine Hommagen an Lewis Hine, Bernd und Hilla Becher, August Sander und andere Größen des Genres.

Warum also gerade jetzt Industrie fotografieren? Das Motiv, etwas festzuhalten, was es in dieser Form bald nicht mehr geben wird, spielt in der Schau (noch bis 19. August) zweifellos eine Rolle. Denn auch wenn Gruzei die hochgerüsteten Arbeiterkörper mit „Cyborgs“ und das halb fertige Fährschiff in der Werkhalle mit einem Weltraumkreuzer vergleicht, sind Roboter in den Bildern in auffälliger Weise abwesend.