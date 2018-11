Biennale Venedig: Neuer Vergabemodus für Österreichs Beiträge

Die organisatorische Abwicklung des Biennale-Beitrags wird separat ausgeschrieben. Diese Aufgabe wird für zwei Jahre vergeben, wobei es eine einmalige Option auf Verlängerung gibt.

Bereits am 1. Dezember werden die Unterlagen für die Architektur-Biennale 2020 veröffentlicht, die Frist zur Einreichung läuft bis 1. Februar 2019. Bewerberinnen oder Bewerber müssen österreichische Staatsbürger sein oder ihren ständigen Wohnsitz in Österreich haben, in einem architekturrelevanten Bereich tätig und mit der österreichischen Kunst- und Architekturszene vernetzt sein.

Dem Gremium für die Architekturbiennale 2020 gehören Verena Konrad – die heurige österreichische Kommissärin, Architekturjournalist Matthias Boeckl, die Architekten Marie-Therese Harnoncourt-Fuchs und Ernst J. Fuchs sowie Andreas Ruby, Direktor des Architekturmuseums Basel, an.