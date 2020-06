Bestsellerautorin Maeve Binchy gestorben

Maeve Binchys Leben hätte sich auch gut für eines ihrer eigenen Bücher geeignet. Zumindest die Geschichte, wie sie zum Schreiben kam: Mit Anfang 20 ging sie nach Israel und arbeitete in einem Kibbuz. Die Briefe, die sie nach Hause schrieb, fand ihr Vater so mitreißend und voller Verständnis, dass er sie an die Zeitung "Irish Independent" weitergab. Die druckte sie prompt - und Binchys Karriere als eine der erfolgreichsten irischen Schriftstellerinnen aller Zeiten begann. Sie verkaufte mehr als 40 Millionen Bücher in aller Welt, wurde in 37 Sprachen übersetzt. Am Montag starb Binchy nach kurzer Krankheit in Dublin.

"Wir als Nation sind dankbar und stolz auf die Schriftstellerin und Frau Maeve Binchy", sagte Irlands Premierminister Enda Kenny am Dienstag. "In ganz Irland und in der Welt trauern die Menschen um Maeve Binchy und gedenken ihrer." Für alle, die "Geschichten über Liebe, Hoffnung, Großzügigkeit und Chancen" liebten, sei ihr Tod ein riesiger Verlust.

Binchys Schmöker stellten oft Frauen und ihre Lebensgeschichten in den Mittelpunkt, meistens spielte auch ihre Heimat Irland eine zentrale Rolle. Zu einem der meistverkauften irischen Bücher aller Zeiten wurde "Der Grüne See" über eine Frau, die sich aus einer unglücklichen Ehe befreit. Großen Erfolg hatte Binchy, die insgesamt 16 Romane schrieb, auch mit "Ein Haus in Irland". Darin tauschen zwei sehr unterschiedliche Frauen aus Irland und Nordamerika für einen Sommer ihre Häuser. Am Ende merken sie, das jede das Leben der anderen damit entscheidend verändert hat. Der Roman wurde mit Hollywoodschauspielerin Andy McDowell und Heike Makatsch verfilmt.