"Best of Austria meets Classic": Brücke zwischen Alt und Jung

„Marco Wandas Respekt für jemanden wie Wolfgang Ambros ist unendlich. Auch der von Pizzera & Jaus. Das sind ihre Roots! Und ich habe bei dieser Arbeit gemerkt, dass die Jungen wirklich diese Wurzeln studiert und davon gelernt haben. Das hat mich schon sehr stolz gemacht.“

Christian Kolonovits spricht von seiner Arbeit an „Best Of Austria meets Classic“. Mit diesem Konzert feiert die Wiener Stadthalle heute, Donnerstag, ihren 60. Geburtstag. Die Idee dahinter: Weil es das Ziel jedes heimischen Musikers war und ist, einmal in der historischen Location aufzutreten, all jene zusammenzubringen, die es geschafft haben (oder vielleicht in Kürze schaffen werden). Zusammen mit einem Orchester sollten sie auftreten, weil die Stadthalle anno dazumal mit einem Orchester-Konzert eröffnet wurde.