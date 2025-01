Bertrand Blier 85-jährig gestorben

Frauen, Sex und Liebe: Themen, mit denen der französische Regisseur Bertrand Blier seit jeher provozierte. Denn was er in seinen Filmen darstellte, waren unkonventionelle Leidenschaften und Dreierkonstellationen in verwegenen Varianten. Gleich sein erster großer Film, "Die Ausgebufften", eine Erotiksatire über die rebellierende Jugend der 70er, trug ihm den Status eines Skandal- und Kultregisseurs ein. Nun ist Blier im Alter von 85 Jahren verstorben, wie die AFP berichtet.

Blier galt als "Altmeister des üblen Genres", wie es in seiner französischen Heimat heißt. Denn in seinen Filmen mit stets hochkarätiger Besetzung wie Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, Miou-Miou, Monica Bellucci und Anouk Grinberg, seiner Frau, überraschte er Jahrzehnte mit gewagten Amouren, oft in unteren sozialen Schichten. "Ich ziehe es vor, gegen den Strom zu schwimmen. Bei Menschen am Rande der Gesellschaft verbirgt sich oft im größten Unglück noch eine Schönheit. Man muss sie nur entdecken", sagte der Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller.