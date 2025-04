Musiker Bernd Reischl 72-jährig verstorben

Die Regenbogen-Band feierte vor allem in ihrer Heimat Graz in den 70er- und 80er-Jahren zahlreiche Erfolge.

Ihr Album "Zwischen Sonne und Regen" erreichte 1981 Platz eins der Charts. Drei der Reischl-Brüder gründeten die Gruppe White Stars, während die beiden jüngeren, Werner und Bernd Reischl, mit ihrer Band Regenbogen musikalisch ihren eigenen Weg gingen.

In den 90er-Jahren löste sich die Band auf. Bernd Reischl blieb jedoch als Songwriter, Tontechniker und Produzent in der steirischen Musikszene weiterhin aktiv. Im Jahr 2024 erkrankte Reischl an Krebs und informierte seine Fans darüber via Facebook. "Gott sei Dank war mein ,Krebserl‘, wie ich dieses hässliche Ding genannt habe, gutartig, und ich bin wieder rundum g’sund", schrieb er damals.