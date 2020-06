Berliner Kunstruine Tacheles wurde geräumt

Die berühmte Kunstruine "Tacheles" in Berlin-Mitte ist am Dienstag weitgehend geräumt worden. Das Amtsgericht Berlin-Mitte bestätigte am Dienstagnachmittag die "friedliche Übergabe" des Gebäudes. Laut der ehemaligen Besetzer ist die Räumung ein großer Verlust für Berlin.



Polizei und Gerichtsvollzieher forderten ab acht Uhr Maler, Bildhauer und andere Künstler auf, das Gebäude zu verlassen. Wer sich darauf einließ, unterzeichnete einen Vertrag, in dem beide Seiten auf jegliche Ansprüche verzichten. Die Künstler werden mit Geld entschädigt und können bis zur Versteigerung des Hauses noch ihre Sachen aus den Räumen abholen. 20 von ihnen packten daraufhin heute ihre Sachen. Damit sichern sie sich auch gegen hohe Forderungen der Gläubiger ab. Nur ein Ladenlokal, das einzig von der Straße zugänglich ist, sei weiterhin besetzt, erklärte das Gericht.