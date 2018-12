Berlinale: Juliette Binoche wird Jury-Präsidentin

Die französische Schauspielerin Juliette Binoche wird Jury-Präsidentin der 69. Berlinale. Das Filmfestival wird von 7. bis 17. Februar stattfinden.

Als Oscar-Preisträgerin sei Binoche („Chocolat“) eine der profiliertesten internationalen Schauspielerinnen, erklärte Berlinale-Präsident Dieter Kosslick am Dienstag in einer Mitteilung. Sie habe in mehr als 70 Filmen gespielt und sei die erste europäische Schauspielerin, die sowohl auf den Filmfestivals in Berlin, Venedig und Cannes ausgezeichnet worden sei.