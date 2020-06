Berlinale: Ansturm auf Bollywood-Star

Sehr spät kam er - aber er kam: Mit "Shah Rukh, Shah Rukh"-Sprechchören und Kreischalarm vor und im Kino feierten an die 1000 Fans am Samstagabend den indischen Bollywood-Star Shak Rukh Khan bei der Berlinale. Die Deutschlandpremiere seines Action-Thrillers "Don - The King ist Back" wurde mit Riesenbeifall aufgenommen. Der 46-jährige Schauspieler war nach einer gerade erst überstandenen fiebrigen Erkältung buchstäblich in letzter Minute in Berlin eingetroffen. Erst weit nach 23 Uhr konnten ihn die Fans am Roten Teppich am Friedrichstadt-Palast begrüßen. Viele hatten trotz der eisigen Temperaturen seit dem Vormittag ausgeharrt.



Der "Don" dankte es seinen Anhängern mit viel Ausdauer und Charme. Eine Dreiviertelstunde gab er Dutzende von Autogramme, ließ sich mit Fans fotografieren und herzte auch die eine oder andere. Auf der Bühne nach dem Film bedankte sich Shah Rukh Khan für das "warme und so herzliche Willkommen in Berlin". Mit seinem Bekenntnis, er habe nie so viel Spaß gehabt, einen Film zu drehen wie in Berlin, löste der indische Schauspieler neue Jubelstürme aus.



Anschließend animierte er Berlinale-Chef Dieter Kosslick, mit ihm zusammen Dialoge aus dem Film und typische "Don"-Posen auf der Bühne nachzuahmen. Selbst einen kleinen Handstand baute er in die Showeinlage ein. Eine Liebeserklärung machte Kosslick dann jedoch Shah Rukhs Filmpartnerin Priyanka Chopra, die ebenfalls stürmisch beklatscht wurde.