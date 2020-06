Bergmann: "Spürbare Entlastung" im Ensemble

Auch Peter Simonischek ist optimistisch: „Für mich als Schauspieler ist es nun die wesentlichste Sache, dass dieser Riesendampfer wieder künstlerisch Kurs nimmt auf das höchste Niveau - was man von diesem Haus auch erwartet“, wie er gegenüber der APA sagte. Mit der Bestellung Bergmanns habe man auch „dem Wunsch des Ensembles“ entsprochen: „Es ist sicher die beste Lösung.“

Petra Morze schätzt Bergmann als „kommunikative, integrative Frau, die wirklich immer für jeden da ist“. Auch die Schauspielerin freut sich auf „Kommunikation auf Augenhöhe - was in den letzten Jahren nicht so passiert ist“, wie sie in Hinblick auf Hartmann meint.

Eine Frage, die „die Wogen noch mal hochgehen“ lassen könnte, wie Roland Koch sagt, betrifft Hartmanns geplante Inszenierung von „Der falsche Film“, hat das Ensemble dem geschassten Direktor doch vor seiner Entlassung das Misstrauensvotum ausgesprochen. Bergmanns Angebot an Hartmann, die für 6. April angesetzte Uraufführung aufrecht zu erhalten, interpretiert Koch als Friedensangebot ihrerseits. „Die nächsten Tage werden weisen, was für das Haus der geschickteste Zug ist und ob man das Risiko, dass die Sache noch mal aufflammt, eingehen will oder sagt, dass es besser ist, einen klaren Schnitt zu machen.“

Daran, „dass beide Seiten im Sinne des Hauses zusammenarbeiten“, werde im Ensemble nicht gezweifelt. „Wir werden versuchen, diese Autonomie, die wir in den letzten Wochen wiedergewonnen haben, weiterzuführen“, so Koch, der „das Wort der Schauspieler“ gehört haben will. Einen konkreten Gesprächstermin gebe es noch nicht. „Rechnen Sie damit, dass wir nächste Woche mit den Hufen vor der Tür von Karin Bergmann scharren werden - und dass sie die Türen sofort aufmachen wird.“

( APA)