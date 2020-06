"Ben Hur"-Neuauflage wird in Süditalien gedreht

Im süditalienischen Matera beginnen im Jänner die Dreharbeiten der geplanten Neuauflage des Historienfilms " Ben Hur" in der Regie von Timur Bekmambetov. Zum Cast zählt Oscar-Preisträger Morgan Freeman (77). 1.800 Statisten werden an den Dreharbeiten teilnehmen, alle Hotels sind schon längst ausgebucht, berichtete die Tageszeitung Corriere della Sera am Dienstag.

Die Hauptrollen sind noch nicht besetzt. Der aus Kasachstan stammende Filmemacher Timur Bekmambetov ("Wanted") hat für die Dreharbeiten zu mehreren Szenen des Films die Stadt gewählt, in der Mel Gibson im Jahr 2004 seinen Jesus-Film "Die Passion Christi" gedreht hatte. In Matera hatte sich auch der italienische Regisseur Pier Paolo Pasolini zur Verfilmung des Matthäus-Evangeliums inspirieren lassen.