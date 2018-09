Belvedere 21: Freiheit kann auch frustrierend sein

Zu betreten ist die Schau durch ein von Absperrband gesäumtes Labyrinth, wie man es auch vor Sicherheitskontrollen an Flughäfen vorfindet. Seltsamerweise wird auch der Blick durch den Fokus auf den Freiheitsbegriff eng geführt: In jedem Werk sucht man unweigerlich die Freiheit, die der Kurator meint. Doch wer nach einer klar dargelegten These sucht, wird frustriert wieder von dannen ziehen.

Die Ausstellung ist am ehesten als eine vielgestaltige Ansammlung von Denkanstößen zu begreifen. Der Philosoph Christoph Menke erklärt da etwa in einem Interview mit Alexander Kluge, warum Befreiung „immer erst beim zweiten Versuch“ gelingen kann; ein Buch mit Scherenschnitten von Kara Walker verweist auf die zwiespältige Befreiungsgeschichte der afroamerikanischen Bevölkerung. Ein transparenter Kubus, in dem der Künstler Trevor Paglen ein Motherboard zur Datenverschlüsselung wie ein Heiligtum präsentiert, verweist auf die Überwachung im Digitalzeitalter. John Gerrard zeigt dazu ein Video, für das er eine Google-Serverfarm digital rekonstruierte, nachdem ihm verboten worden war, eine solche zu filmen.

Alles in der Ausstellung fühlt sich sehr aktuell und heutig an. Der Verdacht der Beliebigkeit lauert allerdings hinter jeder Ecke, wobei es kaum Ecken gibt: Die Idee, statt Stellwänden handelsübliche Absperrzäune zur Unterteilung zu nutzen, lässt offen, ob die Schau Besuchern bessere Durchblicke ermöglichen oder ihnen das Gefühl des Eingesperrtseins vermitteln möchte. Wo neben Fragen des öffentlichen Raums auch das Thema fließender Geschlechteridentitäten ( Philipp Timischl, Ashley Hans Scheirl) und vieles mehr angesprochen wird, bleibt aber ein recht fransiger Freiheitsbegriff zurück.