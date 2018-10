Belgischer König eröffnete Bruegel-Ausstellung in Wien

"Wir kommen wieder!"

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen rühmte die enge Zusammenarbeit von vielen internationalen Institutionen. "Es wäre wunderbar, wenn Kooperationen in anderen Bereichen so erfolgreich wären wie bei Kunst und Kultur." Er versuchte sich in mehreren verschiedenen Aussprachen des Künstlernamens und versicherte, eine Stunde sei bei weitem nicht genug für den Besuch der Ausstellung: "Wir sind nicht nur beeindruckt, wir sind fasziniert. Wir kommen wieder!"

"Belgier fühlen sich in diesem wunderbaren Museum wie zu Hause", meinte König Philippe. Schließlich treffe man in der Gemäldegalerie auf Schritt und Tritt auf Werke, die in seiner Heimat entstanden seien. Die wunderbare Ausstellung bringe nicht nur zwei Länder, die eine vielfältige gemeinsame Geschichte hätten, erneut nahe zusammen und gebe tiefen Einblick in das Leben der Vergangenheit, sondern zeige auch, wie sehr Kunst und Kultur das Verständnis für einander förderten. Herzlich lud der belgische König die Anwesenden ein, das Bruegel-Jahr 2019 in Belgien zu besuchen.