Bei Lambchop verschmelzen Eggs Benedict mit Visionen über „Giganten“

Trotzdem will Wagner auch beim Album „Showtunes“ nicht auf Aussagen seiner Texte eingehen. „Oft weiß ich selbst nicht, worum es geht. Das kommt aus meinem Unterbewusstsein, und wenn es gut klingt und im Gefühl zur Musik passt, reicht mir das schon. Bei dem Song ,The Last Benedict’ hab ich zum Beispiel Gedanken an die Familie Benedict aus dem Film ,Giganten’ mit Gedanken an das Gericht Eggs Benedict verwoben. “