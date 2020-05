"Beginners": Daddy ist schwul und cool

Es dauert lange, zu lange, bis man dieser Traurigkeit im Film nicht nur zusehen, sondern sie auch selbst empfinden kann. Erst das Ende des Films, es belohnt einen.



Am Anfang steht große Leblosigkeit. Der Vaters ist gerade gestorben. Der Sohn Oliver ( Ewan McGregor als Alter ego von Regisseur Mills) räumt die Wohnung aus und erinnert sich in Rückblenden daran, wie vor fünf Jahren, nach dem Tod der Mutter, der Vater sein Coming-out hatte. Nach 44 Jahren Ehe gibt er endlich zu, schwul zu sein. Hat er bei seinem Outing einen lila Sweater getragen? Der Sohn könnte schwören. Oder doch ein braunes Leiberl?



Der trauernde Sohn macht weiter, wie bisher: als Grafikdesigner einer "History of Sadness", der Geschichte von Traurigkeit. Bei einer Faschingsparty lernt er eine Französin kennen, die (wegen einer Laryngitis) zwar nicht sprechen darf, sich aber absehbar in ihn verlieben wird.

Denn ja, um die Liebe geht es hier. Die Liebe zwischen Mann und Mann, zwischen Hund und Mensch, zwischen Vater und Sohn. Und dass man im Leben wohl immer wieder ein "Beginner" ist.



Der Film changiert - kühn, aber funktionierend - zwischen den Zeitebenen: mal Szenen aus der Gegenwart, mal Erinnerungen mit dem Vater, dann wieder Bilder der einsamen Mutter (hervorragend cool: Mary Page Keller).



Dazwischen zeigt Mills Montagen, in denen sich alte Postkarten und Fotografien, persönliche Geschichte und öffentliche Historie mischen So hat sie damals ausgehen: die Welt, das Unglück und das Glück; wie ein Bikini der 50er- Jahre, wie Bush oder Hitler; wie ein Filmkuss oder Soldaten in Schützengräben oder die Regenbogenfahne.



Mike Mills, Hoffnungsträger des US-Kinos, hat Grafiken (für Marc Jacobs) oder Musikvideos (für Air, Beasty Boys oder Sonic Youth) gemacht und nicht, dass er dies verbergen könnte. In seinem Ehrgeiz, alles schön und perfekt zu erzählen,erzeugt er lange Leblosigkeit. Erst weit nach der Hälfte stellt sich bei "Beginners", Mills zweitem Film nach "Thumbsucker", so etwas wie Rührung ein:

mit einem Kind, das von der Mutter im Spiel immer wieder erschossen wird,

mit einem Vater, der einst heiratete, weil Schwulsein noch als Krankheit galt,

mit einem Sohn, der kaum ertragen kann, dass sein Vater einen

jungen Mann vielleicht mehr liebt als ihn,

mit einem denkenden Hund, der tatsächlich in Untertiteln sprechen darf.



"Das ist kein Feel-Good-Movie", sondern ein ,Feel-Sad-Movie'", sagt eine junge Kollegin nach dem Film. Stimmt. Aber ein Feel-Sad-Movie, in dem man sich am Ende irgendwie gut fühlt. - Veronika Franz



KURIER-Wertung: **** von *****



INFO: DRAMA, USA 2011. 105 Min. Von Mike Mills. Mit Ewan McGregor, Christopher Plummer, Melanie Laurent.